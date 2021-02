Golden Globe, due nomination per “La vita davanti a sé”, ma nessuna per Sophia Loren (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le premiazioni dei Golden Globe 2021 si terranno domenica 28 febbraio 2021. In questa 78esima edizioni pare che finalmente le donne abbiano avuto lo spazio meritato: tre su cinque le candidate donne nella cinquina dei migliori registi. E c’è anche un po’ d’Italia grazie a “La vita davanti a sé”, con Sophia Loren protagonista. Due nomination per il film di Edoardo Ponti, ma nessuna per l’interpretazione della Loren: una come miglior film in lingua straniera, una per la musica, con la voce di Laura Pausini. >> “Lolita Lobosco” trama e cast: tutto sulla nuova serie Rai con Luisa Ranieri Golden Globe 2021: le nomination I Golden Globes si terranno ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le premiazioni dei2021 si terranno domenica 28 febbraio 2021. In questa 78esima edizioni pare che finalmente le donne abbiano avuto lo spazio meritato: tre su cinque le candidate donne nella cinquina dei migliori registi. E c’è anche un po’ d’Italia grazie a “Laa sé”, conprotagonista. Dueper il film di Edoardo Ponti, maper l’interpretazione della: una come miglior film in lingua straniera, una per la musica, con la voce di Laura Pausini. >> “Lolita Lobosco” trama e cast: tutto sulla nuova serie Rai con Luisa Ranieri2021: les si terranno ...

