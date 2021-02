Gf vip 5, i concorrenti vogliono lasciare per Dayane Mello: la decisione all’unanimità (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo un gesto fortissimo fatto dai concorrenti del GF VIP 5 di grande altruismo nei confronti di Dayane Mello, che ha perso suo fratello, il reality rischia davvero la chiusura anticipata. La finale è prevista per il 1° marzo 2021, ma la notizia della scomparsa di Lucas Mello ha destabilizzato tutti i concorrenti, tanto che ora si pensa ad un epilogo anticipato. Il gruppo di gieffini esprime infatti, a unanimità, la volontà di lasciare la Casa, su proposta di Tommaso Zorzi. E non è l’unica ipotesi ora formulata dal gruppo. Perché una gieffina ha proposto una finale anticipata a febbraio. E poi c’è chi invece si è proprio detto contrario all’idea di continuare il gioco visto l’accaduto, per poi subire una censura dalla produzione del Gf vip 5. Tutti particolari di cui vi parliamo nel ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo un gesto fortissimo fatto daidel GF VIP 5 di grande altruismo nei confronti di, che ha perso suo fratello, il reality rischia davvero la chiusura anticipata. La finale è prevista per il 1° marzo 2021, ma la notizia della scomparsa di Lucasha destabilizzato tutti i, tanto che ora si pensa ad un epilogo anticipato. Il gruppo di gieffini esprime infatti, a unanimità, la volontà dila Casa, su proposta di Tommaso Zorzi. E non è l’unica ipotesi ora formulata dal gruppo. Perché una gieffina ha proposto una finale anticipata a febbraio. E poi c’è chi invece si è proprio detto contrario all’idea di continuare il gioco visto l’accaduto, per poi subire una censura dalla produzione del Gf vip 5. Tutti particolari di cui vi parliamo nel ...

