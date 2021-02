Focolaio in Rssa ad Adelfia dopo festa per vaccini: i controlli dei Nas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BARI - Verifiche sono in corso da parte dei carabinieri del Nas sulla Rssa 'Casa Caterina' di Adelfia (Bari) dove il 22 gennaio, a una settimana dalla somministrazione della prima dose di vaccini anti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BARI - Verifiche sono in corso da parte dei carabinieri del Nas sulla'Casa Caterina' di(Bari) dove il 22 gennaio, a una settimana dalla somministrazione della prima dose dianti ...

Telebari : Covid, focolaio nella Rssa di Adelfia dopo la festa per i vaccini: verifiche dei NAS - #Bari #Notizie… - LaGazzettaWeb : Focolaio in Rssa ad Adelfia dopo festa per vaccini: i controlli dei Nas - markgmm : RT @baritoday: SI amplia il focolaio Covid nella rssa 'Casa Caterina' di Adelfia: i positivi salgono a 75 - baritoday : SI amplia il focolaio Covid nella rssa 'Casa Caterina' di Adelfia: i positivi salgono a 75 - LaGazzettaWeb : Focolaio Covid in Rssa di Adelfia, salgono a 75 i positivi -