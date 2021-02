Fdi Lazio: presentata proposta per commissione speciale su Capitale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Abbiamo presentato questa mattina in regione una proposta di deliberazione consiliare, prima firmataria Chiara Colosimo, per chiedere che in Regione Lazio venga istituita una commissione consiliare speciale su ‘Roma Capitale’. Riteniamo doveroso, infatti, che anche l’amministrazione regionale sia parte attiva nel processo di valorizzazione e di riconoscimento di poteri speciali alla Capitale d’Italia.” “La commissione avra’ diversi compiti. Fra questi quello di elaborare proposte per attivare in tempi immediati ogni misura necessaria a garantire il completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale e di attivarsi affinche’ possano essere perfezionati ed accelerati i processi di autonomia municipale ed affinche’ i Municipi di Roma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Abbiamo presentato questa mattina in regione unadi deliberazione consiliare, prima firmataria Chiara Colosimo, per chiedere che in Regionevenga istituita unaconsiliaresu ‘Roma’. Riteniamo doveroso, infatti, che anche l’amministrazione regionale sia parte attiva nel processo di valorizzazione e di riconoscimento di poteri speciali allad’Italia.” “Laavra’ diversi compiti. Fra questi quello di elaborare proposte per attivare in tempi immediati ogni misura necessaria a garantire il completamento del trasferimento dei poteri a Romae di attivarsi affinche’ possano essere perfezionati ed accelerati i processi di autonomia municipale ed affinche’ i Municipi di Roma ...

