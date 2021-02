Fassina (Leu): "Fiducia a Draghi?Solo se c'è la data delle elezioni" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Le emergenze si possono affrontare nei prossimi mesi per poi sciogliere le Camere a luglio e andare al voto a settembre" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Le emergenze si possono affrontare nei prossimi mesi per poi sciogliere le Camere a luglio e andare al voto a settembre" Segui su affaritaliani.it

