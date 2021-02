Cupra Formentor VZ e-Hybrid - La versione plug-in in Italia con prezzi a partire da 45.050 euro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Cupra introduce a listino l'attesa versione plug-in della Formentor, denominata e-Hybrid. La Suv sportiva è disponibile in Italia al prezzo di 45.050 euro nell'unico allestimento VZ. Con il contributo dei Cupra Garage e degli incentivi, tuttavia, è possibile acquistarla a 36.800 euro. 245 CV e 55 km in EV. Il powertrain è quello già noto su altri modelli del gruppo Volkswagen: il 1.4 TSI, abbinato a un'unità elettrica, eroga una potenza complessiva di 245 CV e 400 Nm di coppia. La Formentor e-Hybrid può percorrere, secondo la Casa, fino a 55 km in modalità a zero emissioni grazie alle batterie da 12,8 kWh. Il cambio è quello automatico Dsg a sei marce con la trazione anteriore e il differenziale ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laintroduce a listino l'attesa-in della, denominata e-. La Suv sportiva è disponibile inal prezzo di 45.050nell'unico allestimento VZ. Con il contributo deiGarage e degli incentivi, tuttavia, è possibile acquistarla a 36.800. 245 CV e 55 km in EV. Il powertrain è quello già noto su altri modelli del gruppo Volkswagen: il 1.4 TSI, abbinato a un'unità elettrica, eroga una potenza complessiva di 245 CV e 400 Nm di coppia. Lae-può percorrere, secondo la Casa, fino a 55 km in modalità a zero emissioni grazie alle batterie da 12,8 kWh. Il cambio è quello automatico Dsg a sei marce con la trazione anteriore e il differenziale ...

