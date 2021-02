Crimi: “No al governo tecnico, noi ancora determinanti. E a Renzi…” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Matteo Renzi aveva come obiettivo di spaccare tutto e tutti. E tra le varie cose questa soddisfazione non gliela dobbiamo dare. Renzi non voleva ricucire, alzava solo il prezzo. Voleva piu’ ministeri ma ha chiesto di tutto. Ha chiesto di concordare le nomine in RAI, in Cdp… Oggi ci ritroviamo con un governo tecnico. Mettete da parte Draghi, al di la’ della persona, pensate a un governo tecnico che e’ freddo e calcolatore. Un governo tecnico avrebbe mai potuto fare il reddito di cittadinanza?” Cosi’ il capo politico del M5s Vito Crimi, parlando all’assemblea congiunta dei parlamentari. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Matteo Renzi aveva come obiettivo di spaccare tutto e tutti. E tra le varie cose questa soddisfazione non gliela dobbiamo dare. Renzi non voleva ricucire, alzava solo il prezzo. Voleva piu’ ministeri ma ha chiesto di tutto. Ha chiesto di concordare le nomine in RAI, in Cdp… Oggi ci ritroviamo con un governo tecnico. Mettete da parte Draghi, al di la’ della persona, pensate a un governo tecnico che e’ freddo e calcolatore. Un governo tecnico avrebbe mai potuto fare il reddito di cittadinanza?” Cosi’ il capo politico del M5s Vito Crimi, parlando all’assemblea congiunta dei parlamentari.

