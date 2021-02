Covid Liguria, 27 morti. Aumentano i ricoveri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) la Ancora 27 morti per il Covid in Liguria e ora i decessi da inizio pandemia sono 3398. Le persone che hanno concluso la vaccinazione sono 22089. Gli ospedalizzati crescono e tornano a superare quota ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) la Ancora 27per iline ora i decessi da inizio pandemia sono 3398. Le persone che hanno concluso la vaccinazione sono 22089. Gli ospedalizzati crescono e tornano a superare quota ...

BabboleoNews : #Somministrazione #vaccino anti-#covid. Sono 65.366 le dosi di vaccino inoculate in #Liguria, pari all'82%, su 79.2… - BJLiguria : Bollettino Covid: 233 nuovi casi in Liguria, 27 decessi - - ansa_liguria : Covid: in Liguria 27 morti e crescono ospedalizzati - radioaldebaran : Covid, 11 nuovi ricoverati in #Liguria - #Cronaca #PrimaPagina #Sanità - - infoitinterno : Covid, in Liguria 233 nuovi positivi: nel savonese +25 casi e 6 decessi -