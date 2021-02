Coinvolgere Conte per recuperare M5s. Il Pd fa di tutto per salvare l'alleanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Partito democratico intende “fare di tutto” per non far fallire la prospettiva politica di un’alleanza con il Movimento 5 Stelle che possa durare nel tempo. Anche puntare sul coinvolgimento di Giuseppe Conte nel nuovo governo affinché possa portare con sé i pentastellati più restii al sostegno al governo Draghi. Anche se fonti vicine al premier dimissionario si sono affrettate nel far sapere che non è disponibile a fare il ministro, volendo aspettare forse la realtà dei numeri a favore di Draghi. Le macerie del Nazareno, nel primo giorno di questa nuova fase, sono quelle più fumanti insieme ai mattoni caduti del sogno M5s di mantenere Conte a Palazzo Chigi e di conservare il proprio potere derivato dal voto del 2018. C’è sconcerto nel day after tra i maggiorenti del Pd: “Beh, di certo non stappiamo lo spumante”. È ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Partito democratico intende “fare di” per non far fallire la prospettiva politica di un’con il Movimento 5 Stelle che possa durare nel tempo. Anche puntare sul coinvolgimento di Giuseppenel nuovo governo affinché possa portare con sé i pentastellati più restii al sostegno al governo Draghi. Anche se fonti vicine al premier dimissionario si sono affrettate nel far sapere che non è disponibile a fare il ministro, volendo aspettare forse la realtà dei numeri a favore di Draghi. Le macerie del Nazareno, nel primo giorno di questa nuova fase, sono quelle più fumanti insieme ai mattoni caduti del sogno M5s di mantenerea Palazzo Chigi e di conservare il proprio potere derivato dal voto del 2018. C’è sconcerto nel day after tra i maggiorenti del Pd: “Beh, di certo non stappiamo lo spumante”. È ...

