Codacons attacca Alfonso Signorini per la frase su Elisabetta Gregoraci: 'Diseducativo e pericoloso' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Codacons contro Signorini dopo la puntata del GF VIP Nell'ultima puntata del GF VIP Alfonso Signorini si è lasciato un po' troppo prendere la mano finendo per rivolgere a Elisabetta Gregoraci una frase che ha fatto accapponare la pelle a molti telespettatori e anche al Codacons. La frase incriminata è stata: "Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì" Che frase HorrorAlfonso Signorini sempre più imbarazzatanteSe neanche la Gregoraci ride si dovrebbe fare molte domande #GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/Au0Ynihpme — Agostino Cannella (@AgoCannella) February 2, 2021 L'Associazione che tutela i diritti ...

