Caronte&Tourist, così la 'ndrangheta gestiva i servizi sulle navi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amministrazione giudiziaria, per un periodo di mesi 6, nei confronti della Caronte & Tourist Spa, con sede a Messina, Viale della Libertà nr. 34. La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal locale Tribunale –

