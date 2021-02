Bari, solo un pareggio con la Cavese: squadra in ritiro a tempo indeterminato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bari in ritiro.pareggio indigesto per il Bari che, dopo il match contro la Cavese, sarà in ritiro fino a data da destinarsi. I galletti, dopo l'1-1 maturato in casa nel pomeriggio, restano distanti ben 11 lunghezze dalla Ternana capolista. Un risultato amaro per la compagine biancorossa che nel 2021, ha maturato appena due vittorie su cinque gare di campionato. A comunicare la decisione della dirigenza dopo il match contro la Cavese, è stato lo stesso ds del Bari Giancarlo Ramirone.“squadra in ritiro, inutile aggiungere altro. Un ritiro punitivo? Sarà sino a data da destinarsi. Ieri ho parlato tanto, oggi ho visto troppo poco. Andremo in ritiro a schiarirci le idee. Via il tecnico ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021)inindigesto per ilche, dopo il match contro la, sarà infino a data da destinarsi. I galletti, dopo l'1-1 maturato in casa nel pomeriggio, restano distanti ben 11 lunghezze dalla Ternana capolista. Un risultato amaro per la compagine biancorossa che nel 2021, ha maturato appena due vittorie su cinque gare di campionato. A comunicare la decisione della dirigenza dopo il match contro la, è stato lo stesso ds delGiancarlo Ramirone.“in, inutile aggiungere altro. Unpunitivo? Sarà sino a data da destinarsi. Ieri ho parlato tanto, oggi ho visto troppo poco. Andremo ina schiarirci le idee. Via il tecnico ...

