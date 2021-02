“Aumenta il mio dolore”. Morte Davide Astori, dopo 3 anni parla per la prima volta Francesca Fioretti: “Ecco cosa farò domani” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Col cuore in mano Francesca Fioretti, la compagna del compianto ex capitano della Fiorentina Davide Astori, parla per la prima volta da quel maledetto 4 marzo del 2018. Sono passati quasi 3 anni dalla Morte del calciatore avvenuta in una camera d’hotel a Udine. Non ha mai parlato pubblicamente né sui social. Fino a ieri, quando ha commentato attraverso un lungo post su Instagram i primi risultati della perizia disposta dal giudice per fare luce sulle cause del decesso del padre di sua figlia. “In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla Morte di Davide e sul processo in corso. Ho sempre confidato che l’onesta? e la pulizia che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Col cuore in mano, la compagna del compianto ex capitano della Fiorentinaper lada quel maledetto 4 marzo del 2018. Sono passati quasi 3dalladel calciatore avvenuta in una camera d’hotel a Udine. Non ha maito pubblicamente né sui social. Fino a ieri, quando ha commentato attraverso un lungo post su Instagram i primi risultati della perizia disposta dal giudice per fare luce sulle cause del decesso del padre di sua figlia. “In questiho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulladie sul processo in corso. Ho sempre confidato che l’onesta? e la pulizia che ...

