Alba Parietti, messaggio a Dayane Mello dopo il lutto: “E’ inaccettabile” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alba Parietti rompe il silenzio dopo il grave lutto che ha colpito la famiglia di Dayane Mello: “Massimo rispetto”. Alba Parietti non è rimasta indifferente al gravissimo lutto che ha colpito Dayane Mello: la showgirl ospite nella casa del Grande Fratello Vip ha perso il fratello Lucas, morto a soli 27 anni in un incidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)rompe il silenzioil graveche ha colpito la famiglia di: “Massimo rispetto”.non è rimasta indifferente al gravissimoche ha colpito: la showgirl ospite nella casa del Grande Fratello Vip ha perso il fratello Lucas, morto a soli 27 anni in un incidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Autostima level ALBA PARIETTI ?? #noneladurso - GrandeFratello : Questa sera Alba Parietti entrerà nella casa per avere un incontro-scontro con Maria Teresa ?? #GFVIP - m4rika1 : RT @fra_mtr: Le condoglianze di Alba Parietti #tzvip - gphotodi : RT @fra_mtr: Le condoglianze di Alba Parietti #tzvip - ellittica_ : Ora mi dovete spiegare che cosa ha detto di male Alba Parietti e perche dovete fare polemica an he in un momento de… -