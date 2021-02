Agrigento | violenza sessuale su una paziente | arrestato operatore sanitario**

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - I carabinieri del Norm e della Stazione di Agrigento hannounsanitario di una struttura di riabilitazione convenzionata con l'Asp, in quanto sorpreso nella flagranza del reato diai danni di una. L'attività investigativa, coordinata dal Procuratore Capo Luigi Patronaggio e dalla pm Paola Vetro, si è avvalsa di mezzi di ripresa audio-video "che hanno permesso di registrare altri e diversi episodi diancora all'esame degli inquirenti". "Per ovvie ragioni di privacy si ritiene di dovere mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda fin quando gli atti non saranno almeno parzialmente ostensibili", spiega il Procuratore Patronaggio.

