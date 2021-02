“Vietato ammalarsi”: l’ordinanza del comune sardo dove non ci sono più medici di base (Di martedì 2 febbraio 2021) Il comune di Oniferi, un paese di circa 900 abitanti in provincia di Nuoro, in Sardegna, ha pubblicato un’ordinanza per protestare contro la mancata assistenza medica nella città. Nel testo si legge: “È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19”. Ovviamente quella della sindaca Stefania Piras è una provocazione per denunciare una situazione sanitaria molto pesante. In Sardegna, infatti, i medici di base vanno in pensione e molte sedi rimangono vacanti per diversi mesi, se non per anni. I bandi spesso vanno deserti e si arriva al punto in cui in vari paesi non c’è più neanche un sostituto. La prima cittadina, dopo aver appreso che l’ennesimo bando per la ricerca di un professionista non ha dato esito positivo, ha firmato ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) Ildi Oniferi, un paese di circa 900 abitanti in provincia di Nuoro, in Sardegna, ha pubblicato un’ordinanza per protestare contro la mancata assistenza medica nella città. Nel testo si legge: “È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19”. Ovviamente quella della sindaca Stefania Piras è una provocazione per denunciare una situazione sanitaria molto pesante. In Sardegna, infatti, idivanno in pensione e molte sedi rimangono vacanti per diversi mesi, se non per anni. I bandi spesso vanno deserti e si arriva al punto in cui in vari paesi non c’è più neanche un sostituto. La prima cittadina, dopo aver appreso che l’ennesimo bando per la ricerca di un professionista non ha dato esito positivo, ha firmato ...

