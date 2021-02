Vaccini, Von der Leyen “Richiameremo AstraZeneca ai suoi obblighi” (Di martedì 2 febbraio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ci aspettiamo che AstraZeneca recuperi le dosi tagliate”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, in un’intervista a un gruppo di quotidiani internazionali, tra cui La Repubblica.“Quando avremo i dati completi torneremo al tavolo con AstraZeneca e li Richiameremo ai loro obblighi”, sottolinea Von der Leyen.“In politica ci sono sempre alti e bassi, ma l’importante in una campagna di immunizzazione è centrare il risultato finale – spiega la presidente della Commissione Ue -. Siamo appena all’inizio di una maratona e mi sento di confermare l’obiettivo di arrivare a vaccinare il 70% della popolazione adulta in Europa entro l’estate”.“La buona notizia è che AstraZeneca mi ha informato che anticiperanno le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ci aspettiamo cherecuperi le dosi tagliate”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula Von der, in un’intervista a un gruppo di quotidiani internazionali, tra cui La Repubblica.“Quando avremo i dati completi torneremo al tavolo cone liai loro”, sottolinea Von der.“In politica ci sono sempre alti e bassi, ma l’importante in una campagna di immunizzazione è centrare il risultato finale – spiega la presidente della Commissione Ue -. Siamo appena all’inizio di una maratona e mi sento di confermare l’obiettivo di arrivare a vaccinare il 70% della popolazione adulta in Europa entro l’estate”.“La buona notizia è chemi ha informato che anticiperanno le ...

TgLa7 : Von der Leyen: contratto con #AstraZeneca sarà pubblico oggi #vaccini - Emrys77 : RT @Comunardo: Vedo grande indignazione in giro per l’inadeguatezza evidente della von der Leyen nella gestione dei vaccini. Tutto bene. Ma… - Dondolino72 : RT @davcarretta: Questo è il grosso limite di Ursula von der Leyen: sta gestendo i vaccini nell’Ue come un problema politico interno tedesc… - Dondolino72 : RT @davcarretta: Qui @mastrobradipo spiega come Merkel ha cercato di mettere un po’ di ordine, bacchettando la Commissione sul nazionalismo… - Rodolfo14607379 : RT @Comunardo: Vedo grande indignazione in giro per l’inadeguatezza evidente della von der Leyen nella gestione dei vaccini. Tutto bene. Ma… -