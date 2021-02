Twitter avvia il test del suo servizio di newsletter (Di martedì 2 febbraio 2021) Twitter acquisisce il servizio di newsletter Revue (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia)Dopo l’acquisizione della piattaforma di newsletter, Revue, Twitter ha reso disponibile l’attivazione del servizio sulla sua piattaforma. Tuttavia, dopo quasi 12 ore, il social network ha fatto un passo indietro facendo tornare la novità in fase di beta test privato. Ciò vuol dire che gli utenti che sono riusciti ad attivare il servizio verranno coinvolti come “cavie” mentre chi si è perso l’occasione dovrà attendere ancora un po’ per usufruire delle newsletter. Verso la fine di gennaio Twitter ha ufficializzato l’acquisizione di Revue annunciando di aver reso le funzionalità della piattaforma gratuite per tutti gli utenti ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021)acquisisce ildiRevue (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia)Dopo l’acquisizione della piattaforma di, Revue,ha reso disponibile l’attivazione delsulla sua piattaforma. Tuttavia, dopo quasi 12 ore, il social network ha fatto un passo indietro facendo tornare la novità in fase di betaprivato. Ciò vuol dire che gli utenti che sono riusciti ad attivare ilverranno coinvolti come “cavie” mentre chi si è perso l’occasione dovrà attendere ancora un po’ per usufruire delle. Verso la fine di gennaioha ufficializzato l’acquisizione di Revue annunciando di aver reso le funzionalità della piattaforma gratuite per tutti gli utenti ...

CasilinaNews : Nemi, 250mila euro per il Tempio di Diana: si avvia il progetto di restauro per il Santuario. Svolta storica per l'… - AutoMotoriNet : Volkswagen avvia il riciclo delle batterie... - CinguettaTV : Sale il #GFVIP che si avvia alla fine di una lunghissima edizione e conquista 3.432.000 e 20,35% Target commercial… - ComunediBari : A partire dal 3 febbraio si avvia “Un vuoto nella rete”, il percorso di incontri gratuiti on line dedicato ai minor… - NomeOtro : Avvia degli dubbi sul fatto che potrebbe avere allontanare le ragazze ma infatti ha passato il contrario credo -