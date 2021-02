Super Bowl LV – Il Raymond James Stadium ospiterà 22.000 spettatori (Di martedì 2 febbraio 2021) L’organizzazione della National Football League, a cominciare dal Commissario Roger Goodell, ha voluto continuare sulla scia della regular season e dei playoff. In entrambe le fasi della stagione 2020, la lega ha, infatti, permesso ai tifosi di accedere agli stadi, anche se in numero notevolmente ridotto rispetto al solito, e sostenere la propria squadra. In occasione del Super Bowl LV, il Raymond James Stadium sarà aperto a 22.000 spettatori. Di questi, 14.500 saranno i tifosi delle due squadre finaliste. Super Bowl LV: chi saranno gli altri 7.500 spettatori presenti? Il Commissario Roger Goodell ha voluto invitare, al Super Bowl LV, 7.500 operatori sanitari della nazione, come ringraziamento ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) L’organizzazione della National Football League, a cominciare dal Commissario Roger Goodell, ha voluto continuare sulla scia della regular season e dei playoff. In entrambe le fasi della stagione 2020, la lega ha, infatti, permesso ai tifosi di accedere agli stadi, anche se in numero notevolmente ridotto rispetto al solito, e sostenere la propria squadra. In occasione delLV, ilsarà aperto a 22.000. Di questi, 14.500 saranno i tifosi delle due squadre finaliste.LV: chi saranno gli altri 7.500presenti? Il Commissario Roger Goodell ha voluto invitare, alLV, 7.500 operatori sanitari della nazione, come ringraziamento ...

PoPville : Ciao - periodicodaily : Super Bowl LV – Il Raymond James Stadium ospiterà 22.000 spettatori #SuperBowlLIV - gioganci : RT @huddlemag: Qualche statistica sul Super Bowl - huddlemag : Qualche statistica sul Super Bowl - tuttopuntotv : Super Bowl 2021, dove vederlo in TV e in streaming qui da noi in Italia #SuperBowl2021 #SuperBowl -