Sport in tv oggi (martedì 2 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 2 febbraio 2021) Giornata molto lunga, quella odierna, soprattutto in chiave tennistica, data l’intera tournée australiana in corso. Sei tornei in corso: l’ATP Cup, con l’Italia impegnata, i due ATP 250 e i tre WTA 500 di Melbourne, tutti insieme prima dell’avvio degli Australian Open, e con i colori italiani pronti a sventolare. Ma non c’è solo la racchetta: anche parecchio calcio, il cui punto focale è Inter-Juventus in Coppa Italia (semifinale d’andata), e il basket con l’EuroCup di Trento alla prima di Lele Molin da capo allenatore, oltre che con la notturna NBA. In casa volley ci sono il derby tra Scandicci-Busto Arsizio e Novara-Dinamo Kazan in Champions League femminile e Cisterna-Vibo Valentia in SuperLega. Infine, ma non perché meno importante (anzi), Italia-Finlandia, che fa parte delle qualificazioni degli Europei di calcio a 5. Di seguito tutto il palinsesto dello Sport di ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Giornata molto lunga, quella odierna, soprattutto in chiave tennistica, data l’intera tournée australiana in corso. Sei tornei in corso: l’ATP Cup, con l’Italia impegnata, i due ATP 250 e i tre WTA 500 di Melbourne, tutti insieme prima dell’avvio degli Australian Open, e con i colori italiani pronti a sventolare. Ma non c’è solo la racchetta: anche parecchio calcio, il cui punto focale è Inter-Juventus in Coppa Italia (semifinale d’andata), e il basket con l’EuroCup di Trento alla prima di Lele Molin da capo allenatore, oltre che con la notturna NBA. In casa volley ci sono il derby tra Scandicci-Busto Arsizio e Novara-Dinamo Kazan in Champions League femminile e Cisterna-Vibo Valentia in SuperLega. Infine, ma non perché meno importante (anzi), Italia-Finlandia, che fa parte delle qualificazioni degli Europei di calcio a 5. Di seguito tutto il palinsesto dellodi ...

SkySport : Ultima ora di calciomercato: segui la DIRETTA #SkySport #SkyCalciomercato #SkyCalciomercatoDay - SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - SkySportF1 : ?? Oltre 90 giri fatti per @Charles_Leclerc nella sua giornata di test oggi a Fiorano: le ultime news anche su… - OA_Sport : Tutti gli eventi da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 2 febbraio - HDblog : RT @HDblog: Apple Watch, da oggi il Series 6 Black Unity in edizione limitata e la Sport Band -