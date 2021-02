Snowboard: frattura ad una mano per Daniele Bagozza, rientro per i Mondiali (Di martedì 2 febbraio 2021) Ennesimo infortunio in una stagione molto sfortunata per la Nazionale italiana di Snowboard. Nella gara di Coppa del Mondo di Mosca di sabato scorso una brutta caduta ha visto coinvolto Daniele Bagozza, vincitore l’anno scorso nel PSL di Bad Gastein. L’azzurro è apparso subito molto dolorante ed è arrivata la notizia della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra già operato in passato. Stop forzato per l’altoatesino che non è potuto rimanere in Russia (prossima tappa nel week-end a Bannoye) e ha fatto rientro nel Bel Paese: verrà operato giovedi 4 febbraio dalla Commissione Medica FISI presso l’Istituto Galeazzi di Milano. L’obiettivo è ovviamente quello di tornare al top in vista dell’appuntamento più importante della stagione: i Mondiali di Rogla in ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Ennesimo infortunio in una stagione molto sfortunata per la Nazionale italiana di. Nella gara di Coppa del Mondo di Mosca di sabato scorso una brutta caduta ha visto coinvolto, vincitore l’anno scorso nel PSL di Bad Gastein. L’azzurro è apparso subito molto dolorante ed è arrivata la notizia delladel quarto metacarpo dellasinistra già operato in passato. Stop forzato per l’altoatesino che non è potuto rimanere in Russia (prossima tappa nel week-end a Bannoye) e ha fattonel Bel Paese: verrà operato giovedi 4 febbraio dalla Commissione Medica FISI presso l’Istituto Galeazzi di Milano. L’obiettivo è ovviamente quello di tornare al top in vista dell’appuntamento più importante della stagione: idi Rogla in ...

