“Sei un’affamata di…”. GF Vip, tensione alle stelle nella casa. Tra Dayane Mello e Giulia Salemi lo scontro è totale (Di martedì 2 febbraio 2021) Post puntata particolarmente intenso per Giulia Salemi. L’influencer italo – persiana è stata dapprima attaccata da Tommaso Zorzi. Tra i due è nato un litigio dopo che Giulia ha penalizzato Tommaso durante le Nomination per il primo finalista uomo. Zorzi è letteralmente esploso nei confronti della Salemi: “Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio hai tenuto Hai strumentalizzato il rapporto con me”. Da parte sua Giulia ha risposto così ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Post puntata particolarmente intenso per. L’influencer italo – persiana è stata dapprima attaccata da Tommaso Zorzi. Tra i due è nato un litigio dopo cheha penalizzato Tommaso durante le Nomination per il primo finalista uomo. Zorzi è letteralmente esploso nei confronti della: “Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio hai tenuto Hai strumentalizzato il rapporto con me”. Da parte suaha risposto così ...

