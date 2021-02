Sampdoria, Bonazzoli proposto al Genoa: il retroscena di mercato (Di martedì 2 febbraio 2021) Sampdoria, Bonazzoli proposto al Genoa nell’ultimo giorno di mercato: il retroscena sull’attaccante che resta al Torino La Sampdoria nell’ultimo giorno di mercato non ha portato a termine operazioni. A esclusione di Ernesto Torregrossa, arrivato a inizio mese, gennaio per la società doriana è stato molto piatto e senza grandi squilli. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Nell’ultimo giorno di trattative, l’unica operazione che ha tenuto banco fino a sera ha riguardato Federico Bonazzoli. L’attaccante alla fine è rimasto in prestito al Torino, ma ci sono state ben due possibilità di trasferimento. Il giocatore, a quanto rivela il Secolo XIX, è stato proprio prima al Genoa, non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021)alnell’ultimo giorno di: ilsull’attaccante che resta al Torino Lanell’ultimo giorno dinon ha portato a termine operazioni. A esclusione di Ernesto Torregrossa, arrivato a inizio mese, gennaio per la società doriana è stato molto piatto e senza grandi squilli. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Nell’ultimo giorno di trattative, l’unica operazione che ha tenuto banco fino a sera ha riguardato Federico. L’attaccante alla fine è rimasto in prestito al Torino, ma ci sono state ben due possibilità di trasferimento. Il giocatore, a quanto rivela il Secolo XIX, è stato proprio prima al, non ...

