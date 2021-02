Rende Sorrentino | la didattica a distanza non può diventare una panacea | né tantomeno la regola

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Il problema scuola divide da tempo il dibattito pubblico e la ripresa da ieri dellain presenza per gli studenti delle secondarie riaccende i timori. A causa della carenza di evidenze scientifiche, non si riesce a stabilire con certezza se le scuole siano un luogo sicuro o se, diversamente, rappresentino un’occasione di contagio, diretta o indiretta”, a dirlo in una nota alla stampa l’assessora Lisa. “Riteniamo che le risposte possono arrivare solo da un puntuale sistema di contact tracing e da una mirata strategia di prevenzione su ampia scala e in questo senso, per quello che è di nostra competenza, stiamo mettendo tutte le nostre forze in campo”, ha aggiunto. “Crediamo, tuttavia, sia assolutamente necessario sostenere un programma politico che miri alla risoluzione dei numerosi problemi ...

Ultime Notizie dalla rete : Rende Sorrentino

Calabria Live

"Stamane mi sono recato, insieme all'assessora Lisa, negli i stituti di istruzione superiore della nostra città toccando con mano quanto l'...studenti." A renderlo noto è il sindaco di...(CS) - 'Stamane mi sono recato, insieme all'assessora Lisa, negli istituti di istruzione superiore della nostra città toccando con mano quanto l'aver lavorato in questi mesi per la ...“Il problema scuola divide da tempo il dibattito pubblico e la ripresa da ieri della didattica in presenza per gli studenti delle secondarie riaccende i ...«Ho perso il mio lavoro, non avevo una casa, non potevo permettermi di pagare un affitto e ho occupato questo centro: non ho distrutto nulla, ho rispettato ogni angolo di questa struttura nel nome di ...