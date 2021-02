Non riesce a pagare l’affitto a causa del Covid e viene sfrattato | giudice sospende provvedimento

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tribunale di Napoli ha sospeso, “inaudita altera parte”, ildi sfratto che lo stesso Tribunale aveva comminato, lo scorso 18 gennaio, a un imprenditore napoletano il quale, adella pandemia, non era riuscito ail pigione di un immobile. Com’è noto, il cosiddetto decreto Milleproroghe approvato lo scorso 31 dicembre prevede la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità fino al prossimo 30 giugno mentre la sentenza rendeva esecutivo lo sfratto entro il 16 febbraio 2021. A presentare appello contro la decisione adottata dall’Autorita’ Giudiziaria sono stati gli avvocati Catia La Torraca e Amedeo Di Pietro, legali dell’ imprenditore, titolare di una societa’ che si occupa di informatica. Gli stessi avvocati avevano presentato ...

FBiasin : 'Con #DeLaurentiis c'è sempre stato un buon rapporto ma quello che è successo negli ultimi giorni mi ha deluso, la… - LucaBizzarri : Allora, siamo seri: uno che coi voti dei parenti stretti e una manciata di Parlamentari riesce a dettare le regole… - RealEmisKilla : È inutile che fai l’Emis Killa, non ti riesce proprio bene. - Tappovolante42 : @sheeranvoiice c'è gente che riesce a finire di studiare con così largo anticipo? io solitamente finisco di studiar… - TAEJUNSWEETCRY_ : Hobi che litiga con i bicchieri e non riesce a finire la missione -

Ultime Notizie dalla rete : Non riesce

Il Messaggero

Il giovanefarsi fucilare dai nazisti che lo catturano fingendo di essere iraniano. Questo escamotage gli salva la vita perché il comandante del campo, il nazista Koch, vuole trasferirsi ...E a Parma? Anche in città la richiesta è cresciuta anche se il fenomenoa essere trasparente come in altre città. Una breve indagine di Easyjoint, con un campione 1.437 risposte - ricevute ...Dopo l'uscita di scena di Trump, i conservatori sono arrabbiati quanto la sinistra radicale con Zuckerberg e simili.Per il protagonista di Tredici lune ci sono catastrofi peggiori del lockdown: l’editoria, e l’amore. Abbiamo intervistato l’autore.