Murakami ha disegnato un orologio per Hublot | ma non è come lo immagineresti

Ultime Notizie dalla rete : Murakami disegnato

GQ Italia

E ora come detto haproprio per l'edizione italiana i ricordi di un autore cult come, molto amato in Italia dove ha anche soggiornato durante la realizzazione di uno dei suoi ...... in passato ha collaborato con artisti dal calibro di Jeff Koons, Yayoi Kusama, Takashie, ... Pochissimi sono stati incaricati di apportare modifiche al celebre patternda George ...Il grande artista giapponese presenta il nuovo «Classic Fusion Takashi Murakami All Black», un'opera d'arte da mettere al polso ...Alessio Bolognesi è un artista ferrarese, membro dell’ artistic street art and graffiti collective Vida Krei (VKB). Ama sperimentare, far evolvere il suo linguaggio ed esplorare nuove tematiche e sogg ...