MotoGP | Martin | ' In Ducati c' è più passione | vincere sarà diverso'

(Di martedì 2 febbraio 2021) Jorgeè pronto a salire in sella alla Desmosedici del teamPramac , anzi non vede proprio l'ora. Lo spagnolo, che fino ad oggi ha avuto una carriera in escalation , ha le idee ben chiare ...

pilota e…youtuber! 'Vincere con Ducati sarebbe diverso' Infine, qualcosa sul tema Ducati.prima di optare per il team di Borgo Panigale, era molto richiesto anche in KTM. ...- Dovizioso: 'Honda deve volermi'insieme a Bastinini e a Marini fa parte del terzetto di debuttanti sul quale la Ducati ha puntato per il 2021, una sorta di ricambio generazionale ...Il pilota Ducati Pramac è pronto alla sfida. L'obiettivo 2021? La top ten in classifica, ottenere qualche podio e vincere il titolo di best rookie...ci riuscirà?Jorge Martin non si pente di aver scelto la Ducati: “Ha vinto il Mondiale Costruttori nel 2020 rivelandosi la miglior casa costruttrice e credo che il mio stile di guida si adatti bene alla Ducati. No ...