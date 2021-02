Milan, Calhanoglu in gruppo. Domani esami per Kjaer e Brahim Diaz (Di martedì 2 febbraio 2021) A Milanello allenamento pomeridiano per il Milan al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. A seguire, squadra divisa in due gruppi per una serie di esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento è poi proseguito con la consueta partitella su campo ridotto. Nella giornata di Domani sia Simon Kjaer che Brahim Diaz sosteranno esami strumentali per capire meglio le rispettive condizioni fisiche. Nella giornata di oggi, invece, Hakan Calhanoglu ha sostenuto il primo allenamento con la squadra dopo essersi negativizzato ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Aello allenamento pomeridiano per ilal quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale dove ilha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. A seguire, squadra divisa in due gruppi per una serie di esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento è poi proseguito con la consueta partitella su campo ridotto. Nella giornata disia Simonchesosterannostrumentali per capire meglio le rispettive condizioni fisiche. Nella giornata di oggi, invece, Hakanha sostenuto il primo allenamento con la squadra dopo essersi negativizzato ...

