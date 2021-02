Meteo Roma: previsioni per mercoledì 3 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuvolosità irregolare al mattino e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio; condizioni di tempo stabile anche in serata sempre con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +7°C e +12°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 3 febbraio Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con molte nubi diffuse sia al mattino sia al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo rimarrà asciutto. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 3 febbraio Al Nord: Al mattino cieli da nuvolosi a molto nuvolosi con deboli precipitazioni sulla Liguria, asciutto altrove. Al pomeriggio nuvolosità compatta e deboli precipitazioni in Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli. In serata nuvolosità diffusa e tempo instabile ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuvolosità irregolare al mattino e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio; condizioni di tempo stabile anche in serata sempre con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.Lazio:perTempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con molte nubi diffuse sia al mattino sia al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo rimarrà asciutto.Italia:perAl Nord: Al mattino cieli da nuvolosi a molto nuvolosi con deboli precipitazioni sulla Liguria, asciutto altrove. Al pomeriggio nuvolosità compatta e deboli precipitazioni in Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli. In serata nuvolosità diffusa e tempo instabile ...

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 16h | Meteo attuale Vento: 3.2 km/h NO Raffica: 1.8 km/h Temperatura: 3.0 °C Umidità: 84 % P… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 15h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h N Raffica: 7.6 km/h Temperatura: 3.8 °C Umidità: 81 % Pr… - quartomiglio : FEBBRAIO 2012: l’ondata di gelo rimasta nella storia per la NEVE A ROMA - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 14h | Meteo attuale Vento: 1.4 km/h NNE Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 4.4 °C Umidità: 78 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 13h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h NNE Raffica: 5.4 km/h Temperatura: 3.9 °C Umidità: 80 %… -