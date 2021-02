Luigi Pelazza, l’inviato delle Iene condannato a due mesi di carcere per violenza privata (Di martedì 2 febbraio 2021) l’inviato della trasmissione Tv le Iene Luigi Pelazza è stato condannato a 2 mesi di carcere con l’accusa di violenza privata convertiti in una multa di 15mila euro ai danni della giornalista Guia Soncini. Il fatto risale al settembre del 2015, secondo l’Agi l’inviato si sarebbe introdotto all’interno del cortile dove abita al giornalista fingendosi un corriere per intervistarla, appostandosi in attesa del suo arrivo e impedendole di far rientro a casa. Assolto il cameraman La giornalista Soncini si è costituita parte civile e difesa dal suo avvocato, Pelazza dovrà risarcire ulteriormente la donna con 2 mila euro per i danni materiali e non. Mentre il cameraman dell’inviato del ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 febbraio 2021)della trasmissione Tv leè statoa 2dicon l’accusa diconvertiti in una multa di 15mila euro ai danni della giornalista Guia Soncini. Il fatto risale al settembre del 2015, secondo l’Agisi sarebbe introdotto all’interno del cortile dove abita al giornalista fingendosi un corriere per intervistarla, appostandosi in attesa del suo arrivo e impedendole di far rientro a casa. Assolto il cameraman La giornalista Soncini si è costituita parte civile e difesa dal suo avvocato,dovrà risarcire ulteriormente la donna con 2 mila euro per i danni materiali e non. Mentre il cameraman deldel ...

