Luigi Pelazza delle Iene va in galera | dovrà scontare 2 mesi di carcere

ilpost : L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata nel caso che coinvolge la giornalista… - Corriere : Luigi Pelazza, inviato de «Le Iene» condannato a 2 mesi: entrò nel palazzo di Guia Soncini - Affaritaliani : Luigi Pelazza condannato al carcere: violenza privata sulla cronista Soncini - La_LoreDalai : questa è davvero un'ottima notizia - elturro666 : L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato (ma poco poco, ndT) per violenza privata nel caso che coinv… -

Violenza privata ai danni di una giornalista. Il Tribunale di Milano ha inflitto 2 mesi di carcere a, convertiti in una multa di 15mila . - -A dare la notizia è l' Agi : il Tribunale di Milano ha condannatoa due mesi di carcere per violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini . Nota a marcine, il cameraman Osvaldo Camillo Verdi è stato, invece, assolto per non aver commesso il ...Due mesi di carcere (convertiti in pena pecuniaria) per violenza privata. La ricostruzione della vicenda Milano, 1 febbraio 2021 - Luigi Pelazza, inviato de 'Le Iene', è stato condannato dal Tribulale ...?Il Tribunale di Milano ha condannato l’inviato del programma televisivo ‘Le Iene’ Luigi Pelazza a 2 mesi di carcere, convertiti su richiesta dell’imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro e sospes ...