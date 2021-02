Le nuove Cadillac avranno un impianto frenante Brembo in carbonio-ceramico

(Di martedì 2 febbraio 2021), leader nello sviluppo e produzione di sistemi frenanti, equipaggerà leCT4-V Blackwing e CT5-V Blackwing 2022, che potranno infatti contare sulla tecnologia dell’azienda bergamasca per leberline della Casa Americana. Entrambi i modelli, monteranno di serie un sistemacon dischi in ghisa ad alte prestazioni; mentre la CT5-V Blackwing potrà montare anche come optional il più avanzato sistemain, novità assoluta per. Questi nuovi impianti rappresentano la quarta generazione di sistemi frenantiforniti per laSerie V e rappresentano per l’azienda il culmine di 15 anni ...

Bergamonews : -

Ultime Notizie dalla rete : nuove Cadillac

Agenzia ANSA

... ossia per acquisire la capacità, non solo di progettare, costruire e sperimentaremacchine, ... Carattere forte e a tratti appariscente ( ancora si conserva la sua transatlanticaDe Ville ...... più di 1500 prodotti a marchio LEGO, con un catalogo che si arricchirà di mese in mese con...Il LEGO Ghostbusters ECTO - 1 La versione in mattoncini dell'ambulanza modelloMiller - ...Quarto successo in cinque anni per la WTR con la sua nuova ARX-05 #10 davanti alla Cadillac #48 di Ally/AXR. Mazda recupera il podio nel finale, gran beffa per CGR. Le C8.R fanno festa in GTLM, le AMG ...La Top5 DPi è tutta in fila, fra le LMP2 problemi per la Dallara-Cetilar, LMP3 saldamente nelle mani della Riley. Le C8.R dettano il passo sulla BMW, la Ferrari non lo regge. In GTD passa al comando l ...