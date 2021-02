Inter, striscione per Lukaku: 'Romelu, fieri di te' (Di martedì 2 febbraio 2021) "A testa alta, petto in fuori: Romelu, fieri di te!" . È questo lo striscione, firmato Curva Nord dell'Inter, srotolato all'esterno dei cancelli di San Siro prima della semifinale d'andata di Coppa ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021) "A testa alta, petto in fuori:di te!" . È questo lo, firmato Curva Nord dell', srotolato all'esterno dei cancelli di San Siro prima della semifinale d'andata di Coppa ...

