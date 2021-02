Infortunio Smalling: lesione al flessore della gamba sinistra (Di martedì 2 febbraio 2021) per il difensore della Roma, che salterà la Juve Tegola per la Roma di Paulo Fonseca. Chris Smalling ha riportato una lesione ai flessori della gamba sinistra che lo costringerà a saltare la sfida di sabato pomeriggio contro la Juve. Una brutta notizia per i giallorossi che, molto probabilmente, schiereranno al posto dell’inglese Marash Kumbulla. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) per il difensoreRoma, che salterà la Juve Tegola per la Roma di Paulo Fonseca. Chrisha riportato unaai flessoriche lo costringerà a saltare la sfida di sabato pomeriggio contro la Juve. Una brutta notizia per i giallorossi che, molto probabilmente, schiereranno al posto dell’inglese Marash Kumbulla. Leggi su Calcionews24.com

