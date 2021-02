Il calendario 2021 degli eventi societari di It Way (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – It Way, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.L’informativa periodica aggiuntiva sarà comunicata al termine della riunione mediante diffusione di un comunicato stampa. In linea con la politica dei dividendi, il management di It Way delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Giovedì 15/04/2021 CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 Venerdì 14/05/2021 CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 Lunedì 31/05/2021 Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – It Way, quale riferimento per l’attivitàoperatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.L’informativa periodica aggiuntiva sarà comunicata al termine della riunione mediante diffusione di un comunicato stampa. In linea con la politica dei dividendi, il management di It Way delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Giovedì 15/04/CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 Venerdì 14/05/CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzoLunedì 31/05/Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda ...

