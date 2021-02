Guai con la legge per l’inviato delle “Iene”. È stato condannato a due mesi di carcere. Il motivo (Di martedì 2 febbraio 2021) Il famoso e bravissimo inviato de Le Iene Luigi Pelazza è stato condannato a due mesi di carcere per violenza privata nei confronti della giornalista Guia Soncini per fatti accaduti nel 2015. La pena è stata convertita, su richiesta di Pelazza, in una multa di 15mila euro. Ma cosa è successo? E cosa si intende per violenza privata? Cos’è la violenza privata Secondo l’articolo 610 del Codice Penale il delitto di violenza privata si configura quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa“, garantisce insomma ad ogni individuo la libertà morale.Pelazza nel 2015 si è introdotto nel cortile della Soncini per porle delle domande con insistenza . Si dice soddisfatto l’avvocato della donna Davide Staccanella che ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 febbraio 2021) Il famoso e bravissimo inviato de LeLuigi Pelazza èa duediper violenza privata nei confronti della giornalista Guia Soncini per fatti accaduti nel 2015. La pena è stata convertita, su richiesta di Pelazza, in una multa di 15mila euro. Ma cosa è successo? E cosa si intende per violenza privata? Cos’è la violenza privata Secondo l’articolo 610 del Codice Penale il delitto di violenza privata si configura quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa“, garantisce insomma ad ogni individuo la libertà morale.Pelazza nel 2015 si è introdotto nel cortile della Soncini per porledomande con insistenza . Si dice soddisfatto l’avvocato della donna Davide Staccanella che ha ...

