Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 1 febbraio 2021, senza eliminazione (video) (Di martedì 2 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 1 febbraio 2021: Samantha e Maria Teresa in nomination ma senza eliminazione Grande Fratello Vip 5 lunedì 1 febbraio nuova puntata con un nuovo giro di nomination e i nominati, anzi le nominate sono Samantha e Maria Teresa. Il pubblico venerdì sceglierà la propria preferita ma la meno votata non sarà eliminata andrà direttamente al televoto. In una puntata che ha visto l’uscita di Carlotta (che ha ricevuto la proposta di matrimonio) e Alda salvata al televoto dopo l’uso della parola ne*ro, le nomination sono state come al solito palesi per chi prendeva il piramidale rosso e ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 2 febbraio 2021)Vip 5 idi: Samantha e Maria Teresa inon maVip 5nuova puntata con un nuovo giro dion e i, anzi le nominate sono Samantha e Maria Teresa. Il pubblico venerdì sceglierà la propria preferita ma la meno votata non sarà eliminata andrà direttamente al televoto. In una puntata che ha visto l’uscita di Carlotta (che ha ricevuto la proposta di matrimonio) e Alda salvata al televoto dopo l’uso della parola ne*ro, leon sono state come al solito palesi per chi prendeva il piramidale rosso e ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - vogliotrichechi : @bignesalati @lacuoc4 - provo ad approfondire quando entrò al Grande Fratello. Le tempistiche fanno capire che qualcosa non torna - interistadoc_ : RT @lidiadipaola: 'tu sai qual è la mia curiosità? che cosa avresti fatto in questo grande fratello se non ti fossi messa con Pierpaolo, ch… -