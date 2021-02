‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 141: commenti al live (Di martedì 2 febbraio 2021) giorno 141 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 2 febbraio 2021)141 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - GrandeFratello : Una vera e propria forza della natura... Alda in questi primi giorni ha letteralmente infiammato la Casa. Ma, tra p… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - srfolkevermore : RT @TrashAmmme: 'Vorrei sapere che cosa avresti dato a questo grande fratello se non ti fossi messa con Pierpaolo e se ora non ti fossi mes… - Vale97B : RT @candemet8992: 'Vorrei sapere che cosa avresti dato a questo grande fratello se non ti fossi messa con Pierpaolo e se ora non ti fossi m… -