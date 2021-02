Governo | Lupi “Basta con questa sceneggiata”

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Stiamo assistendo a unaincredibile, stiamo perdendo giorni, lo abbiamo detto con forza anche al presidente della Repubblica: c’è bisogno di unforte e autorevole”. Lo ha detto Maurizio, deputato e presidente di Noi con l’Italia, in merito alla crisi di. ror/sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

... le elezioni o se il presidente della Repubblica indicasse altre strade ascolteremo con attenzione; io credo - ha concluso- che l unico criterio debba essere unforte e autorevole, le ...Nelle prossime ore dovrebbe formarsi una componente del gruppo misto destinata a federarsi con 'Noi per l'Italia' di. Niente 'maggioranza Ursula' o 'dei migliori', formula che Berlusconi ...Roma, 2 feb. (askanews) - 'Dobbiamo capire quando finiranno di giocare a Risiko o Monopoli, intanto arrivano dall'Istat dati preoccupanti per ...Sono in corso i lavori della seconda giornata del tavolo programmatico di iniziativa del presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato ...