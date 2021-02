Finalmente Dzeko torna in gruppo. Esami strumentali per Smalling (Di martedì 2 febbraio 2021) All’indomani della chiusura del mercato, e della permanenza di Edin Dzeko in giallorosso, nella seduta di allenamenti a Trigoria di questa mattina, il bosniaco ha ripreso gli allenamenti insieme al resto dei compagni, segno di una possibile tregua con Paulo Fonseca. Flebili speranze di rivederlo a disposizione dell’allenatore già dalla gara di sabato contro la Juventus. Giornata di accertamenti invece per Chris Smalling, che questa mattina si è recato a Villa Stuart dopo l’infortunio al flessore sinistro rimediato con il Verona. Gli esiti degli Esami sveleranno se Fonseca potrà contare sull’inglese all’Allianz Stadium. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) All’indomani della chiusura del mercato, e della permanenza di Edinin giallorosso, nella seduta di allenamenti a Trigoria di questa mattina, il bosniaco ha ripreso gli allenamenti insieme al resto dei compagni, segno di una possibile tregua con Paulo Fonseca. Flebili speranze di rivederlo a disposizione dell’allenatore già dalla gara di sabato contro la Juventus. Giornata di accertamenti invece per Chris, che questa mattina si è recato a Villa Stuart dopo l’infortunio al flessore sinistro rimediato con il Verona. Gli esiti deglisveleranno se Fonseca potrà contare sull’inglese all’Allianz Stadium. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

