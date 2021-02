Faw-Silk EV - Walter de Silva firmerà le supercar ibride ed elettriche della Motor Valley (Di martedì 2 febbraio 2021) Walter de Silva firmerà il design della famiglia di supercar cinesi che saranno sviluppate e prodotte in Emilia-Romagna dalla joint venture tra la società di ingegneria americana Silk EV e il colosso Faw, storica casa automobilistica statale della Repubblica popolare. La prima di queste automobili frutto della joint venture (la cui costituzione è stata firmata oggi) si chiamerà S9 e sarà ispirata, almeno come impostazione, all'omonima concept car presentata al Salone di Francoforte del 2019 con il marchio Hongqi. A essa seguiranno una S7, anch'essa destinata alle linee della fabbrica italiana, e una S5, più altri due modelli non meglio precisati, che potrebbero invece uscire dalle catene di montaggio di un impianto in Cina. Ibrida ed ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 febbraio 2021)deil designfamiglia dicinesi che saranno sviluppate e prodotte in Emilia-Romagna dalla joint venture tra la società di ingegneria americanaEV e il colosso Faw, storica casa automobilistica stataleRepubblica popolare. La prima di queste automobili fruttojoint venture (la cui costituzione è stata firmata oggi) si chiamerà S9 e sarà ispirata, almeno come impostazione, all'omonima concept car presentata al Salone di Francoforte del 2019 con il marchio Hongqi. A essa seguiranno una S7, anch'essa destinata alle lineefabbrica italiana, e una S5, più altri due modelli non meglio precisati, che potrebbero invece uscire dalle catene di montaggio di un impianto in Cina. Ibrida ed ...

