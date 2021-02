Di chi sono le squadre di Serie A (Di martedì 2 febbraio 2021) Visto che continuano a cambiare proprietà: due anni fa la Fiorentina, l'anno scorso Roma e Parma, a breve lo Spezia e in futuro forse le due genovesi Leggi su ilpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Visto che continuano a cambiare proprietà: due anni fa la Fiorentina, l'anno scorso Roma e Parma, a breve lo Spezia e in futuro forse le due genovesi

