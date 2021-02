Conte Ter in alto mare? Ultime notizie e ipotesi probabili

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 2 febbraio 2021) Si continua a parlare della possibilità di unTer, dopo la crisi di governo aperta da Matteo Renzi e che ha portato il premiera salire al Quirinale per presentare le dimissioni al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma in queste ore la situazione sembra essere più ingarbugliata che mai con tanteal vaglio e nessuna certezza. Quali sono lesulla reale possibilità di andare avanti con unTer che, per forza di cose, dovrà contare sul sostegno dei piccoli gruppi? Il tempo sta per scadere e nella giornata di oggi il presidente della Camera, Roberto Fico, concluderà il suo mandato esplorativo e salirà al Quirinale a fare il punto della situazione.Ter in? Sul tavolo ...