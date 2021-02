Carfagna: ”Una crisi assurda, urge lavorare sul Recovery, ancora inadeguato e insufficiente” (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre implacabile, la clessidra continua ad incanalare quel poco di sabbia rimasta a Fico per trovare un accordo di massima intorno ad un improbabile ‘Conte ter’ con il quale ‘accontentare’ l’ansioso Presidente Mattarella, l’opposizione è alla finestra, intenta a godersi lo spettacolo di una ‘farsa’ non richiesta, specialmente in questi gonfi di complicata vita sociale e sanitaria. Poco fa la vicepresidente di Forza Italia, Mara Carfagna, ha cavalcato quanto affermato da Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, il quale ha sbottato che “è il momento di suonare il gong a questa assurda crisi di governo e mettersi a lavorare seriamente e in fretta a un Recovery Plan che resta ancora inadeguato e insufficiente”. Definendo questa ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre implacabile, la clessidra continua ad incanalare quel poco di sabbia rimasta a Fico per trovare un accordo di massima intorno ad un improbabile ‘Conte ter’ con il quale ‘accontentare’ l’ansioso Presidente Mattarella, l’opposizione è alla finestra, intenta a godersi lo spettacolo di una ‘farsa’ non richiesta, specialmente in questi gonfi di complicata vita sociale e sanitaria. Poco fa la vicepresidente di Forza Italia, Mara, ha cavalcato quanto affermato da Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, il quale ha sbottato che “è il momento di suonare il gong a questadi governo e mettersi aseriamente e in fretta a unPlan che resta”. Definendo questa ...

