Barack Obama ospite a Che tempo che fa

(Di martedì 2 febbraio 2021)Colpaccio di Fabio Fazio: domenica prossima – 7 febbraio – a CheChe Fa il conduttorerà. L’ex Presidente degli Stati Uniti, che secondo alcuni ha avuto un ruolo decisivo nell’elezione alla Casa Bianca del democratico Joe Biden, prenderà parte alla trasmissione di Rai3 con un’intervista esclusiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fazio con un tweet: “Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Unitia Cheche fa. Thank you Mr. President!!!“ Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti @a @chechefa. Thank you Mr. President!!! pic.twitter.com/yEm73Oqkcg — Fabio Fazio (@fabfazio) February 2, ...

Colpaccio per Fabio Fazio. Il conduttore ha annunciato che domenica prossima sarà ospite a Che Tempo Che Fa Barack Obama.
Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio, domenica prossima 7 febbraio, sfodererà un "ospitone", di quelli che non passano inosservati ...