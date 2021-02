Amici di Maria sbarca su Amazon Prime Video (Di martedì 2 febbraio 2021) Qualche tempo fa, Maria De Filippi aveva dichiarato al Corriere della Sera che non sarebbe stata contraria ad una eventuale collaborazione con Amazon per collocare Amici in streaming sulla medesima piattaforma: “Non vedo perché no. Al momento non c’è nulla, ma penso che sarebbe un bene per me, per Amici, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Io mi stupisco che i ragazzi guardino i miei programmi perché ormai hanno un modo diverso di fruire la tv. Sono convinta che se Amici sbarcasse su Amazon non toglierebbe spettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe.” Come ripreso da DavideMaggio.it, Maria De Filippi ha dato seguito alle sue parole ed ora la notizia è ufficiale: ... Leggi su trendit (Di martedì 2 febbraio 2021) Qualche tempo fa,De Filippi aveva dichiarato al Corriere della Sera che non sarebbe stata contraria ad una eventuale collaborazione conper collocarein streaming sulla medesima piattaforma: “Non vedo perché no. Al momento non c’è nulla, ma penso che sarebbe un bene per me, per, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Io mi stupisco che i ragazzi guardino i miei programmi perché ormai hanno un modo diverso di fruire la tv. Sono convinta che sesse sunon toglierebbe spettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe.” Come ripreso da DavideMaggio.it,De Filippi ha dato seguito alle sue parole ed ora la notizia è ufficiale: ...

Corriere : I grillini li ignora. Ha tolto il saluto anche a certe ex colleghe del Pd. Quando vede Luca Lotti da lontano, prend… - Corriere : Meb è vestita di nero e non parla. Due certezze, in questi tribolati giorni, tra molte incertezze, voci, promesse,… - salvosottile : Sublime pezzo di ?@FabrizioRoncone? Boschi la ministra di tutto. Dopo la lite con Renzi, è in ogni scenario-… - __nonlos : @Eleonora2512 Maria Teresa può piacere o meno, ma nessuno merita tanta cattiveria, poi soprattutto da due persone c… - Charlotcharlo13 : @ChiaraAgus20 @JoMarch__ E Maria T. Parla sempre male di Dayane. Anche scoppa amici. Accoppiamento di Dayane con Na… -