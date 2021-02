Adesso basta con queste trattative umilianti: è meglio andare a votare (di L. Zacchetti) (Di martedì 2 febbraio 2021) Adesso basta. Più si guarda a questa crisi, più ne emerge il suo carattere immotivato, inopportuno, persino offensivo nei confronti di chi guarda al prossimo futuro con comprensibile timore. Siamo un Paese messo in ginocchio dalla pandemia di Covid-19, ma, proprio per questo motivo, siamo anche i destinatari di un’iniezione di fondi europei che non ha precedenti nella storia. Benché il Governo giallorosso non fosse esente da critiche, staccargli la spina proprio Adesso è stato un atto imperdonabile. Farlo nonostante la concreta prospettiva di andare a elezioni e consegnare il Paese alla destra degli amici del Gruppo di Visegràd può avere solo due spiegazioni: o si è politicamente inetti, al punto di non cogliere la gravità della situazione, o, peggio, si è scommesso proprio su questo spauracchio. Le elezioni sono una ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021). Più si guarda a questa crisi, più ne emerge il suo carattere immotivato, inopportuno, persino offensivo nei confronti di chi guarda al prossimo futuro con comprensibile timore. Siamo un Paese messo in ginocchio dalla pandemia di Covid-19, ma, proprio per questo motivo, siamo anche i destinatari di un’iniezione di fondi europei che non ha precedenti nella storia. Benché il Governo giallorosso non fosse esente da critiche, staccargli la spina proprioè stato un atto imperdonabile. Farlo nonostante la concreta prospettiva dia elezioni e consegnare il Paese alla destra degli amici del Gruppo di Visegràd può avere solo due spiegazioni: o si è politicamente inetti, al punto di non cogliere la gravità della situazione, o, peggio, si è scommesso proprio su questo spauracchio. Le elezioni sono una ...

