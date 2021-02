Zaia: “Folle e immagini preoccupanti, grandi città non danno prova di civiltà” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Le Folle che abbiamo visto nelle immagini di ieri sono preoccupanti. Le grandi città non hanno dato una grande prova di civiltà”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa indetto presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). “Preoccupa questa stagione del semaforo – ha aggiunto Zaia – ricordo che il giallo non è verde. Al ristorante, a fare la spesa e al bar si può andare ma evitiamo gli assembramenti inutili”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Leche abbiamo visto nelledi ieri sono. Lenon hanno dato una grandedi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca, nel corso del punto stampa indetto presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). “Preoccupa questa stagione del semaforo – ha aggiunto– ricordo che il giallo non è verde. Al ristorante, a fare la spesa e al bar si può andare ma evitiamo gli assembramenti inutili”. SportFace.

