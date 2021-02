WTA Melbourne 2 2021 | esordio con vittoria per Serena Williams Bene anche Camila Giorgi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Buona la prima nelper, che vince all’del WTA2, uno dei tornei di preparazione agli Australian Open. L’americana ha superato brillantemente la tennista di casa Daria Gavrilova con il punteggio di 6-1 6-4 e nel prossimo turno affronterà la bulgara Tatiana Pironkova che ha battuto la croata Donna Vekic in tre set per 1-6 6-4 6-2. Ottimoper, che ha sconfitto in due set la francese Clara Burel con il punteggio di 6-4 6-3. Un buon primo turno per la marchigiana, che ora dovrà vedersela con l’americana Sofia Kenin, testa di serie numero due, che ha usufruito di un bye al primo turno. Non è riuscita, invece, nell’impresa Elisabetta Cocciaretto, che si è arresa in due set ...

OA_Sport : WTA Melbourne 3 2021: il tabellone segna il ritorno in campo dopo oltre un anno di Bianca Andreescu - sportface2016 : #WTAMelbourne Ordine di gioco e orari di martedì 2 febbraio: ecco la programmazione dei due tornei, in scena… - zazoomblog : Tabellone Wta Melbourne 2 2021: Barty testa di serie numero 1 c’è Giorgi - #Tabellone #Melbourne #2021: #Barty - zazoomblog : Wta Melbourne 2 2021: Giorgi agli ottavi Cocciaretto cede il passo a Pliskova - #Melbourne #2021: #Giorgi #ottavi - zazoomblog : Wta Melbourne 1 2021: Paolini rimonta Wang l’azzurra vola agli ottavi di finale - #Melbourne #2021: #Paolini… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Melbourne

Il primo turno del torneo2 di tennis (di categoria500), ovvero lo Yarra Valley Classic , in corso a, in Australia, sorride all'azzurra Camila Giorgi , la quale supera la transalpina Clara Burel ...Buona la prima per Jasmine Paolini nel1 , denominato Gippsland Trophy. In uno dei due tornei di preparazione agli Australian Open, la tennista toscana ha sconfitto in due set la canadese Rebecca Marino, numero 313 del mondo, ...Buona la prima nel 2021 per Serena Williams, che vince all'esordio del WTA Melbourne 2, uno dei tornei di preparazione agli Australian Open. L'americana ha superato brillantemente la tennista di casa ...Ormai noto come "il torneo delle giocatrici in quarantena dura", il WTA Melbourne 3, altrimenti noto come Grampians Trophy, è anche l'ultimo ad avere il suo tabellone. La durata è ridotta rispetto agl ...