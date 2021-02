Verso un Conte Ter: le richieste sul tavolo e le ipotesi (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ un momento particolarmente delicato per la scena politica italiana che, nei giorni scorsi, ha visto il premier Giuseppe Conte salire al Quirinale per dimettersi. E allora, la crisi di governo – alla quale ha dato il via Matteo Renzi ormai quindici giorni fa quando ha deciso di non sostenere più il Governo sul Recovery Fund – si è concretizzata. Moltissime le richieste sul tavolo da parte del leader di Italia Viva che, in questa fase ben precisa, sembra possa davvero essere considerato l’ago della bilancia, nonostante rappresenti una percentuale piccolissima di italiani. Si va Verso un Conte Ter? Potrebbe essere anche se le ipotesi che si stanno facendo in queste ultime ore sono davvero numerose. Di vero c’è che l’incertezza regna sovrana in un momento in cui, invece, il Paese ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ un momento particolarmente delicato per la scena politica italiana che, nei giorni scorsi, ha visto il premier Giuseppesalire al Quirinale per dimettersi. E allora, la crisi di governo – alla quale ha dato il via Matteo Renzi ormai quindici giorni fa quando ha deciso di non sostenere più il Governo sul Recovery Fund – si è concretizzata. Moltissime lesulda parte del leader di Italia Viva che, in questa fase ben precisa, sembra possa davvero essere considerato l’ago della bilancia, nonostante rappresenti una percentuale piccolissima di italiani. Si vaunTer? Potrebbe essere anche se leche si stanno facendo in queste ultime ore sono davvero numerose. Di vero c’è che l’incertezza regna sovrana in un momento in cui, invece, il Paese ...

